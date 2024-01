Ex-exposa de antigo jogador do Boca é encontrada morta

Anabelia Ayala, ex-namorada de Óscar Benítez, jogador que passou pelo Boca Juniors, foi encontrada morta nesta quarta-feira (3), na Argentin. Eela se envolveu com o jogador entre 2018 e 2019, mas terminou o relacionamento após denunciá-lo por violência doméstica. Ainda não há confirmações sobre a causa da morte da jovem.

Benítez já esteve preso duas vezes pelas acusações feitas por Anabelia e também por ameaçar o pai da jovem. Além diso, ele recebeu uma ordem judicial para ficar afastado 300 metros da ex-namorada. Sua última prisão aconteceu no começo de 2023, quando ameaçou as familiares da jovem com uma faca e agrediu o ex-sogro.

“Ela sofreu um calvário durante cinco anos, mas não aguentou e se desgastou. Ele (Benítez) ligava para ela por videochamada, porque se não respondia ele a ameaçava em casa. Ele batia nela, chegou a morder-lhe a cara, deu-lhe um murro nas costelas. Uma semana antes do acontecimento, ela estava com problemas respiratórios, mas não sabemos se ele bateu nela outra vez”, disse a prima da jovem morta, Belén García.

De acordo com informações da própria família, a última tentativa de aproximação de Benítez aconteceu no último dia 30 de dezembro. Na altura, ele desrespeitou a ordem judicial e foi até perto da casa de Anabelia, localizada na cidade de Almirante Brown, na Grande Buenos Aires. O jogador de 30 anos não atua desde 2021, justamente por conta dos problemas com a Justiça.

