Empresário dá detalhes de negociação de Everton Ribeiro

Empresário do meia Everton Ribeiro, Carlos Eduardo Baptista comentou sobre a negociação de renovação do atleta com o Flamengo. Ele reforçou que o jogador de 34 anos deu prioridade para ficar no clube, mas os cariocas não aceitaram seu único pedido: duas temporadas de contrato.

“Na minha visão, a negociação foi normal. Everton tinha preferência de permanecer no Flamengo, mas o Flamengo sinalizou só com um ano. Nós ainda tentamos uma meta tipo para melhorar o período do contrato, mas não foi possível. A partir do momento que não foi possível, começamos a buscar. Esperamos uma definição do Flamengo, pediram para esperar os resultados no Brasileirão e continuou com a proposta de um ano. A partir do fim do campeonato e próximo ao fim do contrato, escutamos outros clubes”, contou o empresário de Everton Ribeiro, em entrevista à “Rádio Globo”.

Relação com o Flamengo

Carlos Eduardo ainda mostrou compreensão sobre a postura do Flamengo na negociação para renovar com um de seus ídolos. O empresário de Everton Ribeiro reforçou que o Fla fez o que achou viável e reforçou que o relacionamento entre as partes é ótima.

“Não falaria que foi ruim. Tenho uma relação ótima com a diretoria do Flamengo e acredito que embolou tudo nesse fim. Não quero culpar ninguém. Acho que algumas circunstâncias dentro do Flamengo foram responsáveis por acontecer isso, mas faz parte. Talvez não tenha sido do jeito que a gente imaginava, mas faz parte. No futebol é assim. A gente trabalha sempre com honestidade. Quando o Flamengo sinalizou com proposta de um ano, nós buscamos outras. Não quero entrar nesse mérito. Acho que foi feito do jeito que foi. A gente tenta trabalhar de forma antecipada, mas entende das circunstâncias”, acrescentou o empresário.

Everton Ribeiro e o Bahia

Por fim, ele comentou sobre as negociações com Internacional e Bahia. Vale lembrar que Everton Ribeiro aceitou a proposta do Bahia e assinará contrato válido por dois anos com o Tricolor Baiano. A tendência é de que ele seja anunciado no fim de semana.

Everton Ribeiro fez 46 gols em 394 jogos pelo Flamengo. O meia conquistou 11 títulos pelo Fla: duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas. Assim, terá uma despedida promovida pelo clube carioca, em fevereiro.

