Bologna x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida que abre a 19ª rodada do Campeonato Italiano 2023/2024, o Bologna recebe o Genoa nesta sexta-feira (05). A bola vai rolar às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’ara. Vale lembrar que esta é a última rodada do primeiro turno, mas a primeira do ano.

Onde assistir

A transmissão é exclusiva do Star +, a partir das 16h45.

Bologna, a sensação na Itália

O Bologna é a grande sensação do futebol italiano. Afinal, o time está em quinto lugar, com 31 pontos, dois atrás da Fiorentina, além atrás da Inter (45), Juventus (43) e Milan (36). Além disso, o Bologna está nas quartas de final da Copa da Itália. A vaga, aliás, foi conquistada com virada sobre a Inter, em Milão, na reta final da prorrogação.

O Leão, vale lembrar, é comandado pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta. Para esta partida, o Bologna terá os desfalques de Ferguson, suspenso, Karlsson e Soumaoro, lesionados.

Genoa briga para não cair

O Genoa, por sua vez, briga contra o rebaixamento, afinal, está em 12º, com 20 pontos. O primeiro do Z4 é o Hellas Verona, com 14. Vale lembrar que os genoveses acabaram de subir da Série B e não terão desfalques para este embate.