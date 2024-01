Vasco x Macapá, pela Copinha: Onde assistir, escalações

Nesta sexta-feira (4/1) o Vasco faz a sua estreia na Copa São Paulo. Será às 15h15 (de Brasília) contra o Macapá-AP, no Ninho do Corvo, em Guarulhos. O jogo (com portões abertos) vale pelo Grupo 29, o mesmo de Flamengo de Guarulhos e Potyguar Seridoense-RN, que jogarão a partida de fundo.

Onde assistir

A Cazé TV transmite a partir das 15h15. Mas a abertura da cobertura será 30 minutos antes.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino vem muito motivado e forte. Afinal, a base é a mesma que ganhou o Carioca e a Recopa carioca Sub-20 e a Copa Atlântico Sub-19 em 2023. Não por acaso, o treinador William Batista confia no sucesso.

“Tivemos um ótimo ano em 2023, com grandes conquistas. Considero o Vasco como um dos favoritos e desejo muito dar esta conquista para o torcedor. Este grupo está junto há mais de um ano. Seremos a melhor equipe taticamente e, também, psicologicamente” disse William, que já foi interino no time principal, ao podcast do Vascanellas, ciente se que o vacilo na Copinha 2023 (abriu 3 a 0 sobre o Ibrachina e acabou eliminado na segunda fase) não ocorrerá na edição desta temporada.

O treinador não confirmou a escalação. Porém, caso use a base das últimas partidas decisivas, uma boa aposta seria esta: Victor Gabriel (Lecce); Paulinho, Victão, Lyncon e Vitor Manoel; Lucas Eduardo, JP e Kaio Santos (Estrella); Leandrinho, Paixão e Léo Jacó

Goleiros: Allan Vitor, Lecce, Phillipe Gabriel, Victor Alemão

Laterais: Breno, Pablo, Paulinho, Leandrinho e Vitor Manoel

Zagueiros: João Gabriel, Luiz Gustavo, Lyncon, Roger, Victão e Wanyson

Meias: Estrella, Guga Maia, Igor, JP, Kaio Santos, Lucas Eduardo, Matheus e Ramon

Atacantes: Alexandre, Bruno Lopes, Léo Jacó, Lukas Zuccarello e Paixão

Como chega o Macapá

O Esporte Clube Macapá, estreante na Copinha, espera fazer bom papel. Afinal, o time ganhou o Amapaense Sub-20 e alguns jogadores do grupo jogaram o Amapazão contra os profissionais. O time é treinado pelo português Miguel Seruca. Mas ele não confirmou a escalação.

“Ainda tenho dúvidas. Afinal, estou analisando os adversários. Quero sempre fazer alterações de jogo para jogo” disse.

Contudo, o goleiro Rodrigo e o atacante Pirigol são nomes certos no 11 titular.

“Esperamos fazer um bom jogo. A gente se fechou. Estamos focados para a Copinha e sabemos que enfrentar o Vasco, um time de ponta será difícil. Mas nossa animação é grande” disse Pirigol ao GE Amapá.

A escalação: Ronaldo; Pacuí, Felipe Gabriel, Diego e André Luiz; Cássio, Fazendinha, Sanderson e Rian Kaike; Pirigol e Dayveson.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.