Clube da Série A faz sondagem por brasileiro do Estrela Amadora (POR)

Em grande fase em Portugal, o jovem Ronald, do Estrela Amadora, entrou no radar de um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. A informação é da assessoria do próprio jogador. O nome e a região do time, contudo, não apareceram na publicação. Apesar da aproximação, por ora, não há uma proposta oficial pela fera.

Esta não é a primeira vez que Ronald é procurado por outro clube. No início de 2023, o atleta recebeu uma proposta do Vitória, do Kashima, do Japão, e do Braga, de Portugal. Mas optou por permanecer no Amadora, onde mantém contrato até junho de 2024.

O atacante de apenas 22 anos de idade já acumula seis gols e quatro assistências pela equipe portuguesa, desde que chegou à Península Ibérica. Assim, ele é um dos destaques do time que briga por permanência na elite.

No Brasil, Ronaldo teve passagens pelo Atlético-GO, clube pelo qual conquistou dois Estaduais, e Guarani. Ao todo, ele soma 51 jogos em terra tupiniquim.

Já ao atravessar o Oceano Atlântico, o atacante registra 53 partidas das quais foi titular em 40.

Ronald é o jogador que mais sofre faltas na Primeira Liga e o oitavo atleta com mais dribles 1 x 1. Nesta temporada, a joia soma mais de 1500 minutos, com 73,4% dos passes completados com sucesso e mais da metade dos dribles certos, segundo dados da plataforma de estatísticas do “Wyscout”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.