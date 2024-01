Jorge Almirón é anunciado como o novo técnico do Colo-Colo

Após ser vice-campeão da Libertadores no ano passado, com o Boca Juniors, o técnico Jorge Almirón volta a trabalhar. O treinador argentino de 52 anos foi anunciado como o novo comandante do Colo-Colo.

Diveros nomes foram cogitados e abordados para assumir o Cacique como Gabriel Heinze, Gabriel Milito, Luis Zubeldía, Martín Palermo e até mesmo Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, Almirón foi o escolhido, em muito, pela adequação as condições apresentadas pelo clube.

Oficialmente, a representação de Santiago não deu muitos detalhes sobre os termos do compromisso firmado. Entretanto, a apuração do ‘Futebol Latino’ dá conta de que se tratam de dois anos de contrato. Ficando, deste modo, o comandante argentino vinculado ao Colo-Colo até o final de 2025.

Outro elemento que fez a diferença nas conversas foi a adequação financeira a realidade do futebol chileno. Anualmente, o anterior comandante do Cacique (Gustavo Quinteros) tinha vencimentos brutos da ordem de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) já considerando o custo de sua comissão técnica. Assim, o acerto entre clube e Almirón caminhou nessa linha de valores.

Jorge Almirón vem de um trabalho no Boca onde o vice da Liberta contrasta com os momentos de instabilidade vividos na temporada. Algo que fica mais claro com a análise dos números onde, em 41 compromissos, foram 17 vitórias, 13 empates e 11 derrotas.

