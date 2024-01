Corinthians está perto de fechar patrocínio máster de R$ 360 milhões

O Corinthians está em tratativas não apenas para contratar novos jogadores para integrar o elenco. Isso porque o clube tem conversas avançadas por um patrocinador máster. As conversas envolvem uma empresa de apostas esportivas e os valores giram em torno de R$ 360 milhões por três anos. Ou seja, a cada temporada o Timão receberia R$ 120 milhões. Caso haja um desfecho positivo, será o maior patrocínio máster da história do Brasil.

A informação inicial foi do portal ‘Identidade Corinthiana’. Em entrevista ao ‘Meu Timão’, pessoas próximas ao novo presidente Augusto Melo confirmaram as tratativas. Assim como se mostraram bem otimistas para um sucesso.

“Trata-se de uma questão muito complexa, estratégica e sensível, mas todos estão animados (com a chance de fechar nesses termos)”, admitiu a fonte.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, são três empresas de apostas esportivas que negociam com o Corinthians. Tratam-se de PixBet, SuperBet e Aposta Ganha. A segunda já fechou parceria com o São Paulo. Enquanto a primeira já patrocina o Coringão e preenche um dos espaços do uniforme.

Caso o clube opte por uma das outras duas empresas, precisará pagar uma multa rescisória que está entre R$ 30 milhões a R$ 40 milhões. Atualmente, o maior patrocínio máster no futebol brasileiro é o da PixBet com o Flamengo. As cifras giram em torno dos R$ 85 milhões por ano.

Patrocínio como solução ao Corinthians

Devido às dívidas que o Corinthians possui a curto prazo, principalmente os mais de R$ 100 milhões em direito de imagem com atletas que ainda estão no grupo e já saíram, o clube espera fechar este patrocínio máster para aliviá-las. Além disso, outra solução será a quantia que irá receber pela venda do volante Moscardo ao Paris Saint-Germain.

A ida custou ao PSG 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 107,5 milhões na cotação atual). O Timão tem direito a 18,5 milhões de euros do montante total (próximo a R$ 100 milhões na cotação atual).

