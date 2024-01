Flamengo marca nova reunião para tentar contratar Léo Ortiz

O Flamengo segue interessado na contratação de Léo Ortiz e marcou uma nova reunião com o Bragantino na última quinta-feira (5). Assim, os dirigentes rubro-negros pediram uma redução dos 12 milhões de euros (R$ 65 milhões) exigidos pelo clube paulista. A informação é do “ge”.

Flamengo x Léo Ortiz x Bragantino

Paulo Pitombeira é empresário do Léo Ortiz e também participou da reunião. O agente, dessa forma, entrou em conflito com Diego Cerri, executivo do Bragantino. O staff do jogador não quis ouvir as propostas do clube paulista e reforçou que o desejo do atleta é atuar no Flamengo.

O Bragantino está interessado na permanência de Léo Ortiz e queria oferecer uma renovação contratual com aumento salarial. No entanto, os planos do zagueiro são outros. O defensor quer ser transferido ao Flamengo e vem buscando formas de facilitar as negociações entre os clubes.

O Flamengo continua interessado em contratar Léo Ortiz, mas não aceita pagar os 12 milhões de euros (R$65 milhões). Nas primeiras reuniões, os dirigentes rubro-negros ofereceram 5 milhões de euros (R$26 milhões), menos da metade do valor exigido pelo clube paulista.

As negociações esquentaram nas últimas semanas e prometem ter um desfecho nos próximos dias. A reapresentação do elenco rubro-negro está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (5), no Ninho do Urubu. Tite espera contar com Léo Ortiz na pré-temporada.

