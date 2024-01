Flamengo adota cautela nas negociações por Viña e Capixaba

O Flamengo segue interessado na contratação de um lateral-esquerdo para 2024. Após Filipe Luís se despedir dos gramados, os dirigentes rubro-negros foram em busca de uma peça de reposição no mercado. O clube, dessa forma, demonstrou interesse nas contratações de Viña e Juninho Capixaba, que jogam na Roma e no Bragantino, respectivamente.

Flamengo na busca por um lateral-esquerdo

Apesar do interesse em Vinã e Capixaba, os dirigentes rubro-negros vêm enfrentando resistência dos clubes. A Roma pediu 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões) pela contratação do uruguaio. O Bragantino, por outro lado, exigiu 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões) pela liberação do jogador. O Flamengo não gostou dos valores exigidos e vem tentando reduzir as pedidas. A informação é do “ge”.

A Roma não tem pressa para negociar Viña, tendo em vista que a janela de transferências europeias só encerra no dia 2 de fevereiro. O Bragantino também não está desesperado para fazer negócio por Capixaba. O lateral foi um dos destaques da equipe paulista em 2023, tem contrato até dezembro de 2026 e está nos planos do clube para 2024.

De acordo com “ge”, esta resistência dos clubes está causando um certo desconforto ao Flamengo. No entanto, os dirigentes rubro-negros vêm adotando cautela e paciência para tentar fechar negócio. A lateral-esquerda é um das principais carências do elenco e vem sendo tratada como prioridade para 2024.

A reapresentação do Flamengo está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (8), no Ninho do Urubu. Assim, os jogadores rubro-negros vão realizar uma semana de treinos no Rio de Janeiro e depois viajam para Flórida, nos Estados Unidos. A expectativa é que os novos reforços cheguem ao clube em janeiro e participem da pré-temporada de 2024. No momento, somente De La Cruz foi anunciado.

