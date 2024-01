Ano novo, velhos favoritos

O futebol brasileiro vai retomar as atividades com poucas contratações de impacto até aqui. Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, as três principais equipes dos últimos anos, terão reforços já para os Estaduais.

O clube paulista fechou com Bruno Rodrigo, atacante que estava no Cruzeiro. Trata-se de uma boa aposta. É um jogador talentoso, mas que fez uma temporada de altos e baixos em 2023. Também terá Caio Paulista, ex-Fluminense e São Paulo. Nas mãos do técnico Abel Ferreira podem render bem e surpreender ao longo ano. Aliás, a permanência do treinador foi a grande contratação do Palmeiras.

O Flamengo – como sempre – investiu pesado para contar com um sonho antigo: o uruguaio De La Cruz. Pagou 16 milhões de dólares ao River Plate pelo meia-atacante, que chega com potencial para se tornar um dos maiores nomes da temporada no futebol brasileiro. Depois de um 2023 decepcionante, o Rubro-Negro também aposta as fichas na experiência do técnico Tite para colocar o time nos eixos.

O Galo foi buscar o meia Gustavo Scarpa, que retorna ao país após uma experiência frustrante no futebol europeu. Craque do Brasileiro de 2022, o jogador tem totais condições de ajudar muito ao longo do ano, sobretudo contando com a parceria de nomes como Hulk e Paulinho. No comando, Felipão, responsável pela arrancada do time e pela classificação à Libertadores nas rodadas finais.

Certamente, os três clubes estarão na briga pelos principais títulos em 2024, ao lado de outros fortes candidatos, como Fluminense e Internacional, por exemplo. Os Estaduais serão um ótimo aperitivo. Afinal, como tradicionalmente acontece, não valem muito para aqueles que ganham, mas podem custar alto demais para quem perde.

