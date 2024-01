‘Corinthians precisa parar de iludir o torcedor’, dispara Casagrande

O Corinthians deixou de lado de uma vez por todas o sonho de ter Gabriel Barbosa, Gabigol, em seu elenco. Nas últimas horas, foi divulgado que o Timão não quer mais seguir com a negociação, após várias informações e até valores dos tratos. O comentarista Walter Casagrande deu seu pitaco sobre o assunto em sua coluna no site “Uol”.

Inicialmente, o ex-jogador tratou a negociação como “suposta” e ressaltou que nunca acreditou no desfecho positivo para o Corinthians. Aliás, ele garantiu que sempre tratou a situação como “propaganda enganosa e tentativa totalmente sem noção da realidade”.

“A cada dia que passa, as mentiras vão aparecendo e se confirmando que a sua gestão foi a pior da história do Corinthians, na minha opinião. Não vejo diferença alguma em dizer que iria quitar a Arena com declarar que iria contratar o Gabriel Barbosa. As duas falácias foram brincar com a cara do corintiano porque elas iludiram os torcedores, que acreditaram nessas histórias, e pensaram que começaria a entrar muito dinheiro e que viriam grandes jogadores para formar um grande time e bater de frente com Flamengo e Palmeiras principalmente”, postou.

Além disso, Casão ainda mostrou os números financeiros do Corinthians para reforçar seu argumento que a contratação não seria possível.

“Deve, aproximadamente, 1 bilhão e 800 de reais, incluindo a Arena. Deve para o elenco atual, que fez até o Matias Rojas entrar com uma ação na FIFA contra o clube. Tem antigos ex-jogadores que também estão esperando para receber o que o Corinthians deve a eles, mas como são experientes, esperam sentados. Sem falar da ansiedade de anunciar contratações e são desmentidos pelo time vendedor, como aconteceu com o jogador Rodrigo Garro do Talleres de Córdoba”, acrescentou.

“Não se faz um time campeão mentindo”

Casagrande, aliás, termina seu texto no “Uol” com uma dura fala contra os dirigentes do Corinthians. Ele ressalta que é preciso trabalhar com a verdade para se formar grandes elencos.

“Mas a cereja do bolo saiu da boca do diretor de futebol Rubens Gomes, que soltou o seguinte absurdo: “Acabou a farra do Flamengo e do Palmeiras”. Enquanto os outros clubes grandes de São Paulo falam o que podem realmente fazer, o Corinthians vive de iludir a sua enorme torcida. Enquanto não houver transparência e se jogar aberto com o torcedor, nenhuma direção do Corinthians conquistará a confiança do seu torcedor porque faz quatro anos que o time não ganha, porque não se faz um time campeão mentindo”, finalizou.