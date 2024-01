Ferreirinha dá sinal positivo para proposta do São Paulo

O São Paulo deu mais um passo importante para a contratação de Ferreirinha. Isso porque o atacante deu sinal positivo para a proposta. Assim, apenas detalhes burocráticos o separam de ser reforço do Tricolor Paulista. O fato dele ter indicado a preferência por atuar pela equipe foi fundamental para o avanço no negócio.

Por sinal, recuperaram postagens antigas nas redes sociais do jogador, às quais apontam o São Paulo sendo seu clube de infância. Outro fator essencial foi o cumprimento de todas as exigências por parte do Tricolor Paulista e que foram impostas pelo Grêmio durante as tratativas.

Restam apenas questões como porcentagens e divisão dos seus direitos econômicos entre os clubes. O Soberano ofereceu 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual) por 35% dos direitos econômicos do atleta, segundo o ‘ge’.

São Paulo venceu concorrência do Bahia

O Bahia que está com postura agressiva nesta janela tentou entrar na disputa por Ferreirinha. Contudo, a diretoria do clube paulista se manteve confiante e otimista. O Tricolor de Aço chegou a negociar salário e tempo de contrato com o atacante, mas a preferência pelo São Paulo foi determinante.

A intenção do Grêmio em vender o jogador também é evidente. Afinal, o jogador possui contrato até o final de 2024. Deste modo, o Imortal corria o risco até de perdê-lo de graça na metade da temporada, caso ele assinasse pré-contrato com outro clube. Possibilidade que se tornou mais forte, pois não havia o desejo de extensão do vínculo.

Ele teve uma melhora de desempenho na reta final da última temporada. Contudo, no geral a performance foi bastante irregular, tanto que ele não conseguiu se firmar entre os titulares. Tanto que dos 40 jogos em que esteve em campo, o atacante foi titular em apenas 13 deles, além de anotar sete gols e seis assistências.

Com a concretização do negócio, Ferreirinha deve se tornar o quarto reforço do São Paulo para a temporada. Antes dele, o Tricolor Paulista já fechou com os volantes Luiz Gustavo e Damián Bobadilla, além do atacante Erick.

