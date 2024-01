Lagarto x Fluminense: onde assistir à segunda rodada da Copinha

O Fluminense estreou com pé direito na Copa São Paulo de Futebol Jr e vai em busca da segunda vitória consecutiva na competição. Assim, os Moleques de Xerém entram em campo no próximo sábado (6), diante do Lagarto, às 15h, no Estádio Luís Augusto de Oliveira, pela segunda rodada da Copinha.

O Fluminense não tomou conhecimento do São Raimundo e venceu por 3 a 0 na estreia da Copinha. O Lagarto, por outro lado, empatou sem gols com o São-Carlense na primeira rodada da competição. Os quatro clubes fazem parte do Grupo 13.

Onde assistir

A Cazé TV e o Paulistão TV transmitem o jogo entre Lagarto e Fluminense.

Como chega o Fluminense

Sob comando de Caio Couto, os Moleques de Xerém chegam embalados para segunda rodada da Copinha. O time é o líder isolado do Grupo 13, com três pontos conquistados. Apesar da coletividade do elenco tricolor, os holofotes estão voltados para Agner e João Lourenço. O camisa 10 marcou dois gols na estreia e comandou as ações ofensivas da equipe tricolor. O atacante também estufou as redes na última quarta-feira (3) e é uma das principais revelações do clube nos últimos anos.

“Fico muito feliz pela vitória. Começar vencendo dá ao grupo uma sensação de alívio, confiança, ainda mais jogando bem e seguros. É muito importante estrear assim, mas já passou. Agora é focar no próximo jogo e dar seguimento à Copinha. Tenho que melhorar a cada dia para descobrir minha melhor versão”, afirmou Agner depois de marcar dois gols na estreia da Copinha.

LEIA MAIS: JK antecipa reapresentação e treina no Fluminense

Confira os relacionados do Fluminense para Copinha

Goleiros: Álvaro, Antônio Carlos, Dayvisson Henrique e Gustavo Felix

Laterais: Esquerdinha, Júlio Fidelis, Léo Jance e Miguel Sampaio

Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schindt, Gustavo Cintra e Loiola

Meias: Agner, Davi Melo, Fabinho, Freitas, Henrique, Hiago, Isac Martins, Isaque, Luis Fernando, Luiz Freitas e Riquelme Felipe

Atacantes: Crysthyan Lucas, Enzo, João Lourenço, Kelwin, Gustavo Lobo, Marcão e Matheus Reis

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.