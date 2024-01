Santos pode ter estado de São Paulo como trunfo em 2024

O Santos terá o ano mais difícil da sua história em 2024. Afinal, irá disputar de maneira inédita a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Alvinegro Praiano pode ter um trunfo na temporada que precisa ser de recuperação. No caso, o calendário considerado favorável. A equipe até o momento tem a previsão de disputar 50 jogos, sendo 74% deles dentro do estado de São Paulo, tanto na Vila Belmiro como em outros estádios.

O cálculo leva em conta apenas as partidas da primeira fase do Campeonato Paulista, que serão 12. Além dos 38 compromissos pela Segunda Divisão. No estadual, caso avance para a segunda fase, aumentará o número de duelos. Vale ressaltar que a diretoria e a comissão técnica planejaram um bom desempenho para chegar com confiança na Série B.

Exatamente neste outro torneio, o Santos terá 19 jogos como mandante. Mais os confrontos com adversários paulistas na condição de visitante como Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta. Assim, a soma chegaria a 25 partidas, mais as outras 12 do estadual, o que totalizaria 37, em um primeiro momento.

Ou seja, se o Santos souber aproveitar, o estado de São Paulo pode ser um trunfo. Ainda mais em uma temporada em que a equipe precisará fazer algumas viagens longas na Série B. Exemplo disso são as viagens para o norte do país, quando enfrentará o Amazonas e o Paysandu.

Calendário curto para o Santos

Outra situação atípica que o Santos passará é a ausência na Copa do Brasil e até mesmo em competições continentais. Até mesmo a mais acessível como a Sul-Americana, já que terminou a Série A dentro da zona de rebaixamento. No entanto, a não participação no torneio de mata-mata nacional ocorre pelo seu desempenho negativo no Paulistão de 2023.

Na oportunidade, a equipe encerrou sua participação na 11ª colocação geral. Com a mudança no regulamento de competições da CBF, o bom rendimento nos estaduais é essencial para garantir uma vaga na Copa do Brasil.

Além disso, como Palmeiras e Bragantino terminaram a Série A dentro do G6, o estado de São Paulo garantiu mais duas vagas. Os premiados foram Botafogo de Ribeirão Preto e Corinthians, pois ambos disputaram a fase de mata-mata da última edição do Campeonato Paulista.

