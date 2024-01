SAF faz reparos em São Januário e traz gerente para cuidar das sedes do Vasco

Responsável pela manutenção de São Januário, a Vasco SAF fez alguns reparos e melhorias no estádio no período de férias. Além disso, contratou Fernando Lima para gerenciar exclusivamente as sedes do clube, que inclui o CT Moacyr Barbosa. O profissional comandava o futebol do Cianorte-PR e ficará de olho na reestruturação dos locais.

O futuro presidente cruz-maltino, Pedrinho, já pediu reformas mais amplas, como nos banheiros e obras em acessos e alicerces. Porém, ainda não teve resposta positiva. No dia 22 de janeiro, o ex-jogador assume formalmente a cadeira e poderá ter mais autonomia. Afinal, o Vasco institucional tem 30% das ações do futebol e fará pressão para ter mais voz nas decisões.

O gramado de São Januário está bastante renovado. Passou pela reinstalação e substituição das placas. Assim, visualmente está melhor do que no segundo semestre de 2023, quando tinha o aspecto de queimado.

O primeiro jogo do Vasco em sua casa será no dia 19, contra o Boavista. Um time sub-20 em mescla com atletas pouco aproveitados irá a campo, afinal, o elenco principal ainda estará na pré-temporada em Punta Del Este na disputa da Série Río de La Plata, onde encara o San Lorenzo e o Deportivo Maldonaldo, clube uruguaio.

