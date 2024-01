Reforço do Vasco, João Victor conhece São Januário e define número da camisa

Primeiro reforço da temporada, João Victor foi a São Januário pela primeira como jogador do Vasco. Vestiu a camisa 38, tirou fotos na estátua de Roberto Dinamite e conheceu um pouco da história do clube, no Espaço Experiência do estádio.

Ele estará na reapresentação do elenco, neste sábado, no CT Moacyr Barbosa. A assinatura do contrato de cinco anos deve ser na próxima segunda-feira, quando o restante da documentação tem previsão de chegar. A SAF vai pagar 6 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) ao Benfica. O valor total, porém, pode chegar a 8 milhões de euros, de acordo com metas. O pagamento será parcelado em três vezes.

