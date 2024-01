Palmeiras registra Merentiel no BID, mas venda ao Boca está certa

O Palmeiras registrou o atacante Merentiel no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Consta no registro a informação de “contrato definitivo”. No entanto, o registro não significa que o jogador voltará ao clube paulista.

Merentiel, porém, está emprestado ao Boca Juniors desde o ano passado. O atacante teve um ano de 2022 ruim no Palmeiras, com apenas dez jogos e dois gols marcados. Dessa forma, deixou o clube e seguiu para a Argentina.

No fim do ano passado, os dirigentes do Boca Juniors avisaram aos seus pares paulistas que tinham interesse de comprar Merentiel. Dessa forma, se fechar o negócio, o Palmeiras vai receber três milhões de dólares (R$ 14,8 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 30% poderão ser utilizados numa futura negociação.

A venda de Merentiel ao Boca está por alguns detalhes. Porém, como o negócio ainda não está concluído, o Palmeiras registrou o jogador no BID. Se realizar a transação, o jogador passará definitivamente para o clube argentino.

Juan Román Riquelme, à época vice-presidente do Boca – ele se elegeu presidente recentemente – já havia confirmado, em novembro do ano passado, o interesse na compra de 70% dos direitos econômicos do jogador uruguaio.

A aposta, afinal, é que a negociação se concretize o quanto antes. No Palmeiras os dirigentes, que não querem contar com o jogador, dão a transação como certa. Caso ocorra algum problema, o uruguaio já estará registrado pelo Verdão.

Registro de Merentiel no BID está sob o número 1999083SP,, com tipo de contrato definitivo. A publicação foi registrada no site da CBF às 15h03 do dia 4 de janeiro de 2024.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.