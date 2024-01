Betis deseja vender Luiz Henrique e estipula valor ao Fluminense; entenda

Depois de uma reunião nesta sexta-feira (5) em Sevilla, na Espanha, o Real Betis deixou claro que não aceita emprestar Luiz Henrique. Nesse sentido, o clube espanhol tem o desejo de vencer de forma definitiva o atacante, que desperta o interesse do Fluminense. Por outro lado, os Verdiblancos só irão avaliar propostas acima dos 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões). A informação é do portal ‘ge’.

No momento, o Tricolor foi o único que enviou proposta oficial. além disso, Flamengo e Corinthians manifestaram o desejo de contar com o atleta, porém apenas sondaram e acompanham de perto os detalhes de uma possível transação.

Diante disso, o Fluminense ainda irá analisar o que fazer após a resposta negativa em relação a um possível empréstimo. Depois da conversa, os envolvidos entendem que o Betis colocou um preço alto para demonstrar o desejo de negociar o atleta e justificar a suas possível ausência ao técnico Manuel Pellegrini.

Após ser revelado nas divisões de base do Tricolor, Luiz Henrique foi vendido. O valor poderia chegar a € 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época). São € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e € 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) de possíveis bônus pelo clube espanhol previstos no contrato.

Com a camisa do Betis, desde agosto de 2022, o jogador soma 60 partidas, com quatro gols e nove assistências. Na primeira temporada, foi muito aproveitado, com 43 partidas, 27 como titular, porém perdeu espaço.

