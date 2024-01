Vagner Love é anunciado como reforço do Atlético-GO

O atacante Vagner Love é o novo reforço do Atlético-GO. Afinal, nesta sexta-feira, o clube goiano anunciou a chegada do Artilheiro do Amor, que está com 39 anos. Ele deixou o Sport Recife, equipe onde disputou a Série B na temporada 2023.

O contrato de Love com o Dragão será até o fim de 2024. Neste ano, o clube voltará a disputar a Série A depois de conquistar o acesso na última temporada. O vínculo, contudo, terá metas e cláusulas.

Na temporada 2023, Vagner Love fez 59 jogos pelo Sport, com 23 gols marcados e 10 assistências. Na reta final da Série B, porém, acabou perdendo o status de titular no time de Enderson Moreira.

O Artilheiro do Amor tem passagens de destaque por Palmeiras, Flamengo e Corinthians no Brasil. No futebol europeu, brilhou com a camisa do CSKA Moscou (RUS), além de ter jogado por Monaco (FRA), Alanyaspor (TUR) e Besiktas (TUR). Em 2007, foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira.

A expectativa é de que Vagner Love seja poupado em alguns jogos do Dragão durante a temporada. Dessa forma, a comissão técnico espera tê-lo inteiro sempre que possível.

