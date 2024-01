Ednaldo Rodrigues demite Diniz do cargo de técnico da Seleção Brasileira

Após retornar à presidência da CBF, Ednaldo Rodrigues tomou uma decisão importante para o futuro da Seleção Brasileira. Nesse sentido, o mandatário demitiu Fernando Diniz, que também comanda o Fluminense, do cargo de treinador nesta sexta-feira (5). Vale lembrar que o presidente foi reconduzido ao cargo por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, Ednaldo Rodrigues já comunicou a decisão a Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, que informou ao treinador sobre a demissão. A passagem de Fernando Diniz à frente da seleção foi curta e durou apenas seis partidas. Cabe salientar que, a princípio, o profissional ocupou o cargo, enquanto a CBF negociava com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. No entanto, o italiano renovou contrato com a equipe merengue na última semana.

Com o fim da negociação por Ancelotti, a entidade teve que definir quem ficará à frente do Brasil, que disputará a Copa América no meio do ano e segue com uma campanha irregular nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Diniz teve vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

No planejamento inicial da CBF, Fernando Diniz comandaria o Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, porém o treinador não irá permanecer. O intuito é anunciar um comandante que inicie o trabalho já visando o próximo Mundial.

O principal favorito de Ednaldo para ocupar o cargo é Dorival Júnior, que atualmente comanda o São Paulo. O treinador é o atual bicampeão da Copa do Brasil, uma vez com o Flamengo e outra com o Tricolor Paulista, e agrada a entidade.

