Renato Augusto está no CT para fazer exames antes de anúncio do Fluminense

O meio-campista Renato Augusto está no CT Carlos Castilho para realizar a primeira atividade como jogador profissional com a camisa do Fluminense. Durante a tarde desta sexta-feira (5), o jogador passou por exames médicos da pré-temporada para que o anúncio oficial seja concluído. A informação é do portal “ge”.

Sem renovar com o Timão, o meio-campista desejava trabalhar com o treinador Fernando Diniz, com a camisa tricolor, onde atuou pelo futsal. Além dele, o clube carioca também já anunciou a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que pertence ao Orlando City, dos Estados Unidos. O defensor, inclusive, já se apresentou e tem treinado no CT.

Após o anúncio, o meio-campista iniciará o trabalho junto com parte do elenco que iniciará a disputa do Campeonato Carioca. Por outro lado, o grupo que esteve na Arábia Saudita no Mundial de Clubes só se reapresenta dia 23, assim como Fernando Diniz e parte da comissão técnica.

Ao longo da última temporada, Renato Augusto disputou 45 partidas, com seis gols e dez assistências, liderando o ranking de passes para gol da equipe. Com a camisa do Corinthians, o meia se tornou ídolo e acumulou 243 partidas, com 30 gols marcados e 33 assistências, em duas passagens. No entanto, estava fora dos planos do técnico Mano Menezes.

Além disso, conquistou o Campeonato Paulista e a Recopa, em 2013, e o Brasileirão em 2015. Nessa última conquista, o experiente jogador foi um dos protagonistas, sendo o craque do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.