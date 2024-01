Vasco estreia com empate na Copinha; resultado tem sabor de derrota

O Vasco estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta sexta-feira (5), com empate em 1 a 1 com o Macapá. A partida ocorreu no Ninho do Corvo, em Guarulhos. O goleiro Ronaldo, do time do Norte do País, se enrolou com a bola e fez contra. O Macapá empatou na etapa final, com Jeremias. A partida foi válida pela 1ª rodada do Grupo 29 da competição.

O resultado até que não foi de todo ruim para as equipes. Ambas ficam empatadas com um ponto, cada, na tabela da competição. Vale lembrar, afinal, que são 32 grupos, com os dois melhores avançando para o mata-mata.

Primeiro tempo

O Vasco abriu o placar no primeiro minuto de jogo depois de falha horrível do goleiro do Macapá. Vitor Manoel cruzou na área. O arqueiro Ronaldo se enrolou com a bola e marcou contra. Inacreditável!

O Vasco controlou as ações desde o início, e o Macapá teve dificuldade para sair jogando. O time da Colina dominou todos os setores do campo e deu as cartas. O Macapá tentou reagir, mas não teve poder de fogo suficiente para incomodar.

Segundo tempo

A equipe da Colina voltou a campo e continuou dominando as ações. O time do Macapá, afinal, parecia sem força para fazer frente ao Vasco, cuja superioridade era visível. O time carioca, porém, passou a dar chutões para a frente para tentar o segundo gol.

Vasco volta a campo contra o Potyguar

O Macapá empatou aos 40 minutos da etapa final. Após pela jogada de Dayveson, Jeremias se antecipou à defesa do Vasco e marcou o primeiro gol do time na Copinha. O Vasco achou que venceria com facilidade e renunciou ao jogo. O adversário não se entregou e arrancou um empate com sabor de vitória.

Vasco, dessa forma, volta a jogar na segunda rodada da Copinha contra o Potyguar Seridoense-RN. A partida será na próxima segunda-feira (8), às 15h15. Já no dia 11, pela terceira rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Flamengo, de Guarulhos, também no mesmo horário.

