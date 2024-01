Botafogo x Rio Claro-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h45

Após suar, mas vencer por 1 a 0 o Tiradentes-PI no seu jogo de estreia da Copa São Paulo o Botafogo busca seu segundo triunfo no Grupo 5 da competição. Nesta sexta-feira (5/1), às 21h30 (de Brasília), enfenta o Rio Claro pela segunda rodada do Grupo no Lanchão, em Franca. Uma vitória pode valer a classificação antecipada do Fogão (para isso o Tiradentes não pode vencer a Francana também nesta sexta-feira).

A Voz do Esporte acompanhará esta partida e inicia a sua transmissão a partir das 20h45. A narração e o comando da cobertura é de Cesar Tavares.