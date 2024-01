Lyon anuncia Lucas Perri e Adryelson, ex-Botafogo; veja os valores

O Lyon anunciou nesta sexta-feira as contratações do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson. A dupla se destacou no Botafogo no Campeonato Brasileiro em 2023, mas defenderá os Gones na missão de recuperar a equipe na tabela da Ligue 1.

Assim como o Botafogo, o Lyon também faz parte da Eagle Football Holdings, empresa do estadunidense John Textor. Dessa forma, a negociação não contou com grandes problemas. Os valores, porém, geraram discussão.

O Botafogo esperava receber algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões) pelos dois atletas, mas o Lyon anunciou que desembolsou apenas 6,83 milhões de euros (R$ 36,4 milhões). Lucas Perri foi vendido por 3,25 milhões de euros (R$ 17,3 milhões), e Adryelson por 3,58 milhões de euros (R$ 19,1 milhões). Em caso de venda futura, contudo, o Glorioso terá direito a uma porcentagem.

Após um início ruim no Campeonato Francês, o Lyon tenta se recuperar na tabela. O clube chegou a ocupar a zona de rebaixamento, mas vem de três vitórias seguidas. Neste momento, os Gones estão na 15ª posição, fora do Z3. Neste domingo, o Lyon encara o Pontarlier, da quinta divisão, pela Copa da França, mas a estreia da dupla ainda é incerta.

