A 19ª rodada do Italiano começou nesta sexta-feira (5/1) com o duelo entre Bologna e Genoa, em Bolonha. No fim, 1 a 1. Os genoveses fizeram um gol quase espírita com Gudmundsson no primeiro tempo. Depois, com as defesas incríveis do goleiro Martínez, seguraram o 1 a 0 e calaram a torcida presente ao Estádio Dall’Ara até os 49 da etapa final. Mas De Silvestri deixou tudo igual.

O Bologna, que faz ótima temporada, vai aos 32 pontos, na quinta posição. Os genoveses vão aos 21 pontos e podem encerrar a rodada italiana na 12ª posição.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Genoa e um gol na sorte

O Bologna foi superior no primeiro tempo, tanto em posse de bola (66%) quanto em finalizações (8 a 2). Também criou mais chances perigosas. Mas elas pararam nas defesas do goleiro espanhol Josep Martínez. Uma delas em chute de Orsolini, fantástica. Mas o Genoa teve a eficácia aos seu lado. E um pouco se sorte também. Aos 27, Numa falta pela esquerda, Gudmundsson cobrou para o meio da área. Ninhuém tocou an bola e erla entrou. Assim, o Genoa foi para o intervalo em vantagem.

Bologna empata na pressão

Em busca da vitória, o Bologna voltou mais ofensivo, o técnico Thiago Motta (brasileiro naturalizado italiano) realizou logo três substituições, o que deu aínda mais ímpeto ofensivo. Mas aí mais uma vez apareceu o goleiro Martínez evitando o que parecia empate iminente em lances com Orsolini. Aos 30, após chuveirinho na área, o zagueiro Calafiori empatou o jogo. Mas estava impedido e o VAR anulou, para tristeza da torcida do Bologna.

Nos minuitos finais, Bologna na pressão. Mas o goleiro do Genoa estava demais e segurava o 1 a 0, com duas defesas incríveis nos acréscimos, em chutes de Kristiansen. Mas, aos 49, veio, enfim, o empate. Após escanteio e confusão na área, com o Bologna chutando a gol duas vezes , a bola sobrou para de Silvestri fuzilar o gol do paredão Martínez: 1 a 1.

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (5/1)

Bologna 1×1 Genoa

Sábado (6/1)

Inter x Hellas Verona – 8h30

Frosinone x Monza – 11h

Lecce x Cagliari – 14h

Sassuolo x Fiorentina – 16h45

Domingo (7/1)

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

Roma x Atalanta – 16h45

