Bangu x Corinthians: onde assistir à segunda rodada da Copinha

O Corinthians iniciou muito bem a sua campanha na atual edição da Copinha, já com um triunfo na estreia. Em seguida, os garotos do time sub-20 do Timão já terão um confronto decisivo com o Bangu. As equipes se enfrentam, neste sábado (06), às 17h15, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília. O confronto será válido pela segunda rodada do torneio.

Logo no primeiro compromisso, o Coringão superou o Ji-Paraná por 6 a 0, fato que permitiu chegar a primeira colocação do grupo, com três pontos. Enquanto o alvirrubro carioca venceu o Marília por 3 a 0. Assim, o Bangu se encontra em segundo lugar, com a mesma pontuação, mas perde no saldo por três gols. Os quatro times são membros do Grupo 10.

Onde assistir

O jogo será exibido pela CazéTV em seu canal no YouTube e na Twitch.

Como chega o Corinthians

A goleada possibilitou ao Corinthians chegar com bastante confiança para enfrentar o adversário carioca. As circunstâncias transformaram essa partida em uma decisão. Afinal, caso o Corinthians conquiste o resultado positivo já assegura a vaga na próxima fase da Copinha.

Neste primeiro compromisso o lateral-direito Léo Mano foi quem mais sobressaiu. Isso porque dois seis gols, ele teve participação em quatro, sendo autor de dois, um saiu de falta e outro em cobrança de pênalti. Vale ressaltar que ele é o capitão da equipe e já vinha treinando com o elenco profissional. Contudo, retornou ao sub-20 para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Relacionados para a Copinha

Goleiros: Cadu, Felipe Longo, Matheus Corrêa e Matheus Roger;

Laterais: Kaio Henrique, Léo Mana, Vitinho e Vitor Meer;

Zagueiros: João Pedro, Renato, Thierry e William;

Meio-campistas: Adryan, André, Breno Bidon, Jhonatan, Bahia, Pedrinho, Ryan, Thomas Agustin e Thomas Lisboa;

Atacantes: Arthur Sousa, Caipira, Guilherme Henrique, Higor, Juninho, Kayke, Laércio, Léo Agostinho e Beto;

