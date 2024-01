Flamengo estreia com vitória sobre o São José-RS e lidera Grupo 19 da Copinha

O Flamengo estreou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse sentido, o Rubro-Negro venceu o São José-RS por 2 a 1, nesta sexta-feira (5), no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). Os gols foram marcados por Petterson e Werton, enquanto Daniel descontou para o Zequinha na reta final da partida. No outro jogo da chave, o Audax derrotou o São Bento por 1 a 0.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro volta a campo na segunda-feira (8), às 20h30 (de Brasília), no José Liberatti. No mesmo dia e estádio, porém às 18h15, o São José-RS mede forças com o Audax-SP.

Chance desperdiçada

Um dos favoritos ao título do torneio, o Flamengo iniciou a partida com boa troca de passes e buscando furar a boa marcação do São José-RS. Nesse sentido, a primeira grande chance saiu dos pés de Werton . O jogador recebeu em velocidade, ganhou da marcação e ficou de cara para o gol. No entanto, finalizou em cima de Edson Júnior, que salvou a equipe gaúcha.

Preso na marcação

Ao longo do primeiro tempo, o Rubro-Negro teve mais volume, entretanto faltou velocidade para quebrar as linhas e chegar ao primeiro gol. Do outro lado, Daniel quase estufou a rede para o São José-RS ao ficar de cara para Dyogo. Assim, o arqueiro fez uma grande defesa e salvou a equipe da Gávea.

E a rede balançou

Quando a torcida achava que o primeiro tempo fosse terminar sem gols para ambos os lados, o Flamengo desencantou. Dessa forma, Zé Welinton recebeu o lançamento de Darlan e tocou para trás. Petterson, livre de marcação, finalizou com a perna direita, de primeira, e abriu o placar.

Sem tempo de reação

Logo no primeiro minuto, o Flamengo não deu espaço para o adversário reagir e ampliou o marcador. Após o rebote de Édson Júnior em lançamento, a bola sobrou para Werton. O camisa 7 bateu de primeira e encobriu o goleiro do São José.

Chance gaúcha

Em boa chance do São José-RS, Thiago Couto deu grande passe para Marquinhos. No mano a mano, o atacante finalizou com força, porém parou em Dyogo que fez grande defesa e salvou o Rubro-Negro.

Zequinha incendeia

Quem pensou que a equipe gaúcha estivesse entregue na partida, se enganou. Thiago Tinoco tabelou com Thales e encontrou o atacante pela direita. O camisa 17 cruzou para o meio, e Daniel apareceu na segunda trave para descontar. Por fim, o time gaúcho não avançou as linhas para tentar empatar, enquanto o Flamengo segurou bem o resultado e sacramentou a vitória.

FLAMENGO 2 x 1 SÃO JOSÉ-RS

1ª Rodada do Grupo 19 da Copa SP

Data: 5/1/2024

Horário: 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco (SP)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Felipe Brian (Lorran – intervalo), Darlan (Iago; 32’/2ºT), Rayan Lucas e Zé Wellinton (Rodriguinho 28’/2ºT); Diegão, Caio Garcia (Daniel 16’/2ºT), Lucyan (Jean Carlos 16’/2ºT), Werton, Petterson e Pedro (Daniel 28’/2ºT). Técnico: Mário Jorge.

SÃO JOSÉ-RS: Edson; João Vitor (Thales 21’/2ºT), Gregory (Breno 8’/2ºT), Kerlon, Robert; Daniel, Santarem (Bruno Porto 21’/2ºT), Thiago Tinoco; Petty (Orlando 46’/2ºT), Gabriel Renck e Marquinhos (Gabriel Lik 46’/2º). Técnico: Geovani Oliveira.

Gols: Petterson 40’/2ºT (1-0); Werton 1’/2ºT (2-0); Daniel 35’/2ºT (2-1)

Arbitro: Ricardo Bittencourt da Silva

Árbitro Assistente 1: Patricia Carla de Oliveira

Árbitro Assistente 2: Matheus Guilherme Biselli da Cruz

Cartões amarelos: Diegão (FLA); Thales e Thiago Tinoco (SJO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.