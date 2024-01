Porto para no Boavista e empata em clássico no Português

Tudo igual no Dérbi da Invicta. Nesta sexta-feira, pela 16ª rodada do Campeonato Português, o Porto visitou o Boavista no Estádio do Bessa, mas as equipes empataram em 1 a 1. Toni Martínez abriu o marcador para os Dragões, mas Bruno Lourenço igualou o marcador.

Dessa forma, o Porto viu a distância para a liderança aumentar em cinco pontos. Com a vitória do Sporting sobre o Estoril mais cedo, o time de Lisboa chegou a 40, enquanto os Dragões têm 35. O Boavista, por sua vez, está em décimo, com 17 pontos, mas pode perder a posição até o fim da rodada.

Como era de se esperar, o Porto tomou a iniciativa da partida e abriu o placar aos 23 minutos. Eustáquio achou Pepê na área, que tocou para Evanilson. O ex-Fluminense brigou com a marcação, mas entregou para Toni Martínez. Sozinho, o espanhol mandou para o fundo das redes. Cinco minutos depois, porém, Tiago Morais levantou bola na área em falta, e Bruno Lourenço empatou de cabeça.

Na etapa final, o Porto continuou pressionando, mas não conseguiu furar a retranca do Boavista. Em busca do resultado, os Dragões se lançaram ao ataque, empilharam chances, mas sem eficiência. Nos minutos finais, após uma confusão, Ibrahima Camará foi expulso depois ficar menos de 20 minutos em campo.

O Porto volta a campo na próxima terça-feira, pela Taça de Portugal, diante do Estoril. O Boavista, porém, só entra em campo no dia 14, contra o Vizela, pelo Campeonato Português.

