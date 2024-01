Fluminense anuncia a contratação do meia Renato Augusto

O Fluminense confirmou, nesta sexta-feira (5), a contratação do meio-campista Renato Augusto. Assim, o jogador se apresentou no CT Carlos Castilho e passou por exames médicos antes do anúncio oficial. O atleta, com passagem pelo futsal do clube na infância, assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2025.

“Estou muito feliz. Já tinha um namoro há um tempo, e poder ter a oportunidade de vir para cá, um time que foi campeão da Libertadores, com grandes jogadores. Poder me juntar a eles e aprender é motivo de alegria. Espero poder ajudar da melhor forma possível para que a gente conquiste mais títulos esse ano”, disse o jogador ao site oficial do clube carioca, antes de completar:

“Eu quero somar a um time que já é campeão. Tenho muito a aprender, tenho muito a ajudar. Então quero me juntar a esse grupo campeão para que a gente possa conquistar mais títulos e a gente possa começar a escrever história com jogadores que já têm uma história muito bonita no clube. E que eu possa escrever a minha também”, acrescentou.

Sem renovar com o Timão, o meio-campista desejava trabalhar com o treinador Fernando Diniz, com a camisa tricolor, onde atuou pelo futsal. Além dele, o clube carioca também já anunciou a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que pertence ao Orlando City, dos Estados Unidos. O defensor, inclusive, já se apresentou e tem treinado no CT.

Passado tricolor

Depois de iniciar sua formação como atleta no futsal do Fluminense, Renato Augusto tornou-se um dos grandes craques de sua geração. O meia, que disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, soma 33 jogos e seis gols com a camisa da Seleção Brasileira. Ele também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Além do Corinthians, passou por Flamengo, Bayer Leverkusen (ALE) e Beijing Guoan (CHN).

“Eu sempre vi a forma do Diniz jogar como algo muito interessante, sempre declarei que gostava bastante e queria entender como isso funciona, como essa equação é feita até chegar o resultado. Então, quando ele me ligou fiquei muito feliz com a oportunidade de trabalhar com ele. Espero render aquilo que ele espera, que o torcedor e o clube esperam, para conquistar títulos”, finalizou

