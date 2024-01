Velo Clube x Internacional: onde assistir e escalações

Velo Clube e Internacional voltam a campo, neste sábado (6), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 12 da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Colorado venceu na primeira rodada da competição. O time do Rio Grande do Sul aplicou uma grande goleada, 6 a 0 sobre o Santa Cruz, e lidera o Grupo 12 com três pontos. Já o Velo Clube perdeu o primeiro jogo para o XV de Jaú, por 4 a 0.

Onde assistir

O duelo será transmitido na Cazé TV, no Youtube.

Como chega o Internacional

O Internacional chega para o jogo após goleada por 6 a 0 na última quarta-feira. O time foi muito superior e Ricardo Mathias, Gabriel Carvalho, Valentin, Pedro Henrique, Vinícius Souza e Enzo marcaram os gols. O time do Rio Grande do Sul controlou a partida desde o início.

Como chega o Velo Clube

O Rubro Verde participou das últimas cinco edições. No entanto, apenas em duas oportunidades (2019 e 2022) passou para a segunda fase. A estreia, todavia, não foi a esperada com derrota para o XV de Jaú, por 4 a 0.

VELO CLUBE X INTERNACIONAL

2ª Rodada Grupo 12 Copa São Paulo Futebol Júnior

Data e hora: Sábado (6), às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Zezinho Magalhães (Jauzão), em Jaú interior de São Paulo(SP).

Internacional: Diego (Gabriel); Valentin, Luan, João Dalla Corte (Evertow) e Lucas Ferreira; Anderson, Enzo, Pedro Henrique e Gustavo Prado; Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias. Técnico: João Miguel.

Velo Clube: Paulo; Diego Ramos, Lucena, Thiago e Gegê; Seedorf, Tomate e Nicolas; Renilson, Tales e Luan. Técnico: Meno Brito.

