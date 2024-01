Carajás x São Paulo: onde assistir à segunda rodada da Copinha

Depois de golear na estreia, São Paulo planeja conquistar sua segunda vitória seguida na Copinha. Desse modo, os Meninos de Cotia retornam aos gramados para enfrentar o Carajás, do Pará, neste sábado (6), às 19h30. O duelo ocorre na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, e vale pela segunda rodada da competição.

O Tricolor Paulista deu seu cartão de visitas logo no seu primeiro compromisso na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, conseguiu um resultado positivo elástico sobre o Porto Vitória, um 5 a 1. Já a equipe paraense sofreu uma derrota por 3 a 0 para a Ferroviária, anfitriã da sede. Todos esses quatros times integram o Grupo 7 da Copinha.

Onde assistir

A partida terá transmissão da CazéTV em seus canais no YouTube e na Twitch.

Como chega o São Paulo

Com o resultado expressivo e com larga vantagem, a vitória permitiu ao São Paulo ir para a liderança do grupo. Em seguida, a equipe não pretende aliviar em seu segundo compromisso. Até porque possui os mesmos três pontos da Ferroviária, mas leva a vantagem por apenas um gol de saldo.

No quesito coletivo, o Tricolor Paulista possui uma das melhores categorias de base do país, com diversos talentos. Contudo, o grande destaque desse time é o atacante Ryan Francisco, que possui diversas convocações para a Seleção Brasileira sub-17. Ou seja, ele está disputando um torneio com atletas mais velhos.

Em seu contrato, assinado com o clube em junho de 2022, há uma multa rescisória de 60 milhões de euros. Logo neste jogo de estreia na Copinha, Ryan foi o principal jogador com dois gols marcados. Assim, o São Paulo monitora o desempenho do garoto e caso a avaliação seja positiva pode ganhar espaço no elenco principal.

Veja a lista de inscritos para a Copinha

Goleiros: Leandro, Felipe Preis e João Pedro

Laterais: Igor, Basile, Guilherme Reis, Felipe e Miranda

Zagueiros: Andrade, Lucas Loss, Kauê, Ythallo, Igão e Osorio

Meio-campistas: Brian, Iba, Negrucci, Luiz Henrique, Ferreira, Mateus Amaral, Palmberg e Guilherme Batista

Atacantes: Ryan Francisco, Caio, Henrique, William Gomes, Faisal, Paulinho, Thierry e Takada

