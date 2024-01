Dirigente não tem pressa quanto ao futuro de Gilberto no Cruzeiro

Com mais um ano de contrato no Cruzeiro, o atacante Gilberto ainda não sabe o que será de seu destino no clube em 2024. O jogador, que chegou a ser afastado em outubro, irá se reapresentar neste sábado (6), na Toca da Raposa. Mas a diretoria ainda não definiu se ele será emprestado, vendido ou se fará parte do elenco. Em coletiva, o diretor de futebol Pedro Martins afirmou que não tem pressa para decidir:

“Eu tenho conversado bastante com a comissão técnica sobre todos os jogadores que têm contrato. No caso do Gilberto, e assim como outros, a gente está avaliando com calma. Vai ser muito importante essa análise inicial e vão ver também o que o mercado vai nos trazer, tanto com relação à chegada quanto à saída. E aí nós vamos tomar a decisão, como eu disse, com calma, sem pressa, sem precisar acelerar as coisas”.

Gilberto recebeu muitas críticas dos torcedores do Cruzeiro no ano passado, por conta do nível de suas atuações. O centroavante nem sempre impressionou e terminou a temporada com apenas seis gols em 32 jogos. Aliás, o caso dele se parece com o de Wesley, também atacante. O jogador está vinculado à Raposa até o fim de 2026, mas pouco atuou no ano passado. Para Pedro, este também é um caso a estudar.

“É o mesmo caso, a comissão técnica tem calma para avaliar. Obviamente, se aparecer uma oportunidade, vamos sentar com o staff e o atleta para identificar se faz sentido. Mas, hoje, ele é jogador do Cruzeiro. Vamos olhar se fica ou não, dependendo da janela de transferências”, concluiu.

