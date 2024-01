Fluminense encaminha a contratação do goleiro Felipe Alves

Depois de anunciar o meia Renato Augusto, o Fluminense encaminhou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do goleiro Felipe Alves, que estava livre no mercado desde o fim do empréstimo do Fortaleza para o São Paulo em 2023. Assim, o arqueiro, de 35 anos, deve assinar o contrato de um ano com o clube carioca no início da semana que vem. A informação é do portal “ge”.





A contratação de mais um goleiro foi um pedido de Fernando Diniz para a nova temporada. Inclusive, o jogador esteve no CT Carlos Castilho, nesta sexta-feira (5), para realizar exames médicos. Uma característica que agrada o treinador é o bom trabalho com os pés do experiente arqueiro, que chega para ser reserva imediato do titular absoluto Fábio.

Revelado pelo Paulista de Jundiaí, Felipe Alves chegou a atuar com Fernando Diniz na equipe no fim da carreira de jogador do técnico do Fluminense. Além disso, o profissional retornou ao clube como técnico e reencontrou o atleta.

Ambos também estiveram juntos no Atlético Sorocaba, Osasco Audax, Guaratinguetá, Paraná, Oeste e Athletico-PR de 2012 a 2018. Dessa forma, o comandante tricolor conhece bem o arqueiro e pediu a sua contratação para compor o elenco.

Após a passagem pelo Furacão, Felipe ficou no Fortaleza de 2019 a 2021. Na sequência, defendeu as cores do Juventude, por empréstimo, antes de chegar ao São Paulo, onde disputou 21 jogos. Por fim, sem espaço, encerrou seu contrato com o Leão do Pici e está livre para acertar com o Tricolor de Laranjeiras

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.