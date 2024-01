Lugo x Atlético de Madrid: Onde assistir, escalações, arbitragem

O Atlético de Madrid vai até a região da Galícia para enfrentar o Lugo, neste sábado (6/1), pela terceira rodada da Copa do Rei. Quem vencer, avança de fase. Será o jogo de estreia do time de Madri. Mas o Lugo precisou passar pela fase preliminar (1 a 0 Antonino) e, pela primeira fase (3×0 Mirandés).

Onde assistir

Este jogo terá transmissão do Star+ a partir das 12h.

Como está o Lugo

O time é da Terceirona espanhola. Está em oitavo lugar no Grupo 1 e com poucas chances de acesso. Por isso, jogará a partida como uma final de campeonato. Afinal, é a grande chance de ganhar projeção e seguir vivo em uma competição de ponta que conta com os grandes do país. Para esta partida, o treinador português Paulo Alves (que defendeu Sporting, West Ham e seleção de Portugal nos anos 90) terá força máxima e espera que sua equipe faça uma boa partida.

“O Atlético é que terá a obrigação de vencer. É um dos melhores times do mundo e nós somos de uma divisão de acesso. Mas não podemos pensar que a eliminatória está definida. Temos de lutar para passar. Afinal, temos as nossas chances”, disse Paulo Alves.

Como está o Atlético de Madrid

Os Colchorenos perderam no meio de semana, pelo Campeonato Espanhol, para o líder Girona. Este resultado praticamente o tira da briga pelo título do Espanhol. Na próxima rodada, o rival será o Real Madrid. O técnico Simeone, se queria descansar alguns jogadores, está pensando com cautela. Afinal, uma eliminação precoce da Copa do Rei teria efeito psicológico ruim para o grande clássico que virá. Assim, ele dá a entender que vai quase com força máxima. Mas há uma ausência: Lemar, machucado.

LUGO X ATLÉTICO DE MADRID

2ª Rodada da Copa do Rei

Data e horário: 6/1/2024, 12h (de Brasiíia)

Local:Estádio Anxo Carro, Lugo (ESP)

LUGO: Tabuaco; Louis-Jean, Pérez, Castrín e López; Aguza e Abdulai; Narro, Antonín e Aranda; Antonetti. Técnico: Paulo Alves

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Azpilicueta, Gimenez, Hermoso e Lino; Niguez, Witsel e De Paul; Griezmann, Morata. Técnico: Simeone

Árbitro: Pablo Fuertes

