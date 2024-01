Diretoria do São Paulo conta com Dorival Júnior em apresentação

Embora Dorival Júnior esteja no radar da CBF para ser o novo treinador da Seleção Brasileira, após a demissão de Fernando Diniz, a diretoria do São Paulo confia que ele irá estar presente na apresentação do elenco tricolor, neste sábado (6), no CT da Barra Funda. Vinculado ao clube até o fim deste ano, o técnico já recebeu sondagens para comandar a Amarelinha, o que pode deixar em compasso de espera seu futuro no Morumbi.

De acordo com informações do portal ‘ge’, Dorival estaria inclinado a aceitar uma proposta da Seleção. Mas o São Paulo confia que ele permanecerá no clube, pois o treinador ainda teria dúvidas sobre o projeto apresentado por Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. Além disso, a proximidade do início dos trabalhos para 2024 também seria um fator favorável para que o técnico não saia do Tricolor.

Dorival Júnior tem uma multa rescisória na casa dos R$ 2 milhões. Campeão da Copa do Brasil no ano passado, ele é um dos nomes preferidos da diretoria, que confia no sucesso de seu trabalho para competições como Paulistão, Brasileirão e Libertadores, além da Supercopa do Brasil, que acontece no início de fevereiro. O técnico participou diretamente da montagem do elenco, quase fechado para o começo da temporada.

Ainda assim, existe alguma expectativa quanto à presença de Dorival na Barra Funda neste sábado. As atividades começam pela manhã e o clube, surpreso com o interesse da CBF, faz o que pode para tentar manter o comandante à frente da equipe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.