Arouca x Benfica: Onde assistir, escalações, arbitragem

Arouca e Benfica se enfrentam neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Português. O jogo será às 15h (de Brasília), no Municipal. O Arouca é o décimo colocado, com 16 pontos. Já os benfiquistas, que estarão com muitos desfalques, ocupam o segundo lugar, com 36 pontos.

Onde assistir

O canal Star+ transmite a partir das 15h (de Brasília).

Como está o Arouca

O técnico Daniel Sousa, desde que assumiu o Arouca, não sabe o que é derrota. Afinal, soma três vitórias e um empate. Ele espera seguir invicto contra um dos gigantes do país.

“Vamos procurar os três pontos. Esperamos que seja um bom jogo. Queremos dar continuidade ao que temos feito e sentimos a responsabilidade de vencer” disse Daniel.

O Arouca não terá o zagueiro Weverson, machucado. Mas Hamache, que parecia descartado, se recuperou e deve ser oopção no banco.

Como está o Benfica

O Benfica acabou de contratar Marcos Leonardo. O atacante cairia bem se pudesse estrear neste sábado. Mas não será o caso, como bem disse Roger Schmidt:

“É um atacante que impressiona. Mas não dá para que ele chegue em um dia e jogue no outro. Vem de uma temporada longa no Brasil.” disse o treinador benfiquista, que está com a conta do chá: apenas 17 jogadores do plantel estão aptos para o jogo com o Arouca. Entre os que estão seis titulares: Otamendi e Di Maria, ambos dispensados por problemas pessoais, e quatro com lesões musculares: Bernat, Tengstedt, David Neres e Alexander Bah.

AROUCA X BENFICA

16ª Rodada do Campeonato Português

Data e horário: 6/1/2023, 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal, Arouca (POR)

AROUCA: Arruabarrena; Milovanov, Galovic, Montero e Esgaio; Jason, Simão, Eboue e Sylla; Mujica e González. Técnico: Daniel Alves

BENFICA: Trubin; Aursnes, António Silva, Araújo e Morato; David Neves e Kokcu; Thiago Gouveia, Rafa Silva e João Mario; Arthur Cabral. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: Fabio Vinícius

