De virada, Botafogo vence mais uma na Copinha

O Botafogo não fez um bom jogo na noite desta sexta-feira (5/1), pela segunda rodada da Copa São Paulo. Afinal, no Estádio Lanchão, pela segunda rodada do Grupo 5, fez uma partida apática, criando pouco e finalizando mal. Mas, acordou no fim e venceu de virada 2 a 1. Os gols foram na reta final do segundo tempo. Marcos Paulista marcou para os paulistas aos 32; João Guilherme empatou para o Botafogo, aos 39. Vargas fez o gol da virada aos 45.

No outro jogo do Grupo 5, o Tiradentes-PI venceu por 3 a 0 a Francana. Assim, o Fogão é o líder, com seis pontos. Tiradentes e Francana estão com três pontos e o Rio Claro, zero. Na última rodada do Grupo 5, na próxima segunda-feira (8/1), os jogos são Botafogo x Francana e Tiradentes x Rio Claro.

Veja aqui a tabela de classificação da Copinha

Botafogo apático

O primeiro tempo foi bem insosso. O Rio Claro só ofereceu perigo em raros ataques pela esquerda e apenas um cruzamento de letra de Ezequiel, que não deu em nada, foi digno de registro. Do lado do Botafogo, o time começou mal, mas se ajustou depois dos 15 minutos. Contudo, mesmo recuperando muitas bolas, suas finalizções, embora no alvo, maois pareciam bolas atrasadas para o goleiro Matheus.

Gols no segundo tempo

No segundo tempo o jogo seguiu em ritmo lento, com os times muito mal nas finalizações. Teve bola chutada que quase saiu do estádio. Aos 23, Vargas chegou a colocar a bola dentro do gol para o Botafogo, mas estava impedido. O tento foi anulado. Aos 32, o Rio Claro largou na frente. Ezequiel tocou para Marcos Paulista. O jogador que entrara dois minutos antes, chutou no canto do goleiro Heitor para fazaer 1 a 0.

Mas aos 39, o Fogão empatou em grande jogada de João Guilherme. Ele triangulou pela direita, recebeu na área e tocou por cima do goleiro Matheus deixando tudo igual. E João Guilherme, que entrou no segundo tempo, voltou a fazer a diferença. Recebeu pela esquerda e tocou para Gregory que pegou mal na bola. Mas acabou dando passe para Vargas que fez o gol da virada do Botafogo.

RIO CLARO 1X2 BOTAFOGO

2ª rodada do Grupo 5 da Copa São Paulo

Data: 6/1/2024

Local: Estádio Lanchão, Franca (SP)

RIO CLARO: Matheus Vieira; Arthur, Vinícius, Bezerra, Kaik e Giovani; João Victor (Arthur, 42’/2ºT), Rodrigo Fernandes (Eder, 30’/2ºT) e Ezequiel (Robson, aos 36’/2ºT e, depois, Lucca, 41’/2ºT); Emanuel e Marcos Antônio (Marcos Paulista, 30’/2ºT). Técnico:

BOTAFOGO: Heitor; João Cintra (Gregory, 21’/2ºT), Kawan, Peixoto e Devid; Kauê, Gabriel Rocha (Rafael Lobato, INtervalo), Andrezinho (João Guilherme, 8’/2ºT) e Rhuan; Fabiano e Kayke (Lucas Vargas, 15’/2ºT). Técnico: Eduardo Oliveira

Gols: Matheus Paulista, 32’/2ºT (1-0); João Guilherme, 39’/2ºT (1-1); Vargas, 45’/2ºT (1-2)

Árbitro: Matheus Alves Pereira

Auxiliares: Gabriel Alexa e Izabele Oliveira

Cartões amarelos: Lucca (RCL); Vargas (BOT)

