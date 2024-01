Botafogo anuncia anuncia retorno de Jeffinho, por empréstimo

O Botafogo anunciou oficialmente o retorno do atacante Jeffinho, por empréstimo junto ao Lyon, da França, para a temporada de 2024. O jogador chega para assinar contrato de um ano e estará na apresentação no grupo alvinegro neste domingo (7). Ele retorna, assim, ao clube do qual foi vendido em 2022, por R$ 36,4 milhões.

Jeffinho, de 23 anos, chega logo após a confirmação da venda do goleiro Lucas Perri e do zagueiro Adryelson para o Lyon. De acordo com o clube, a negociação foi “fruto da cultura colaborativa entre os clubes integrantes da Eagle Football Holdings”. No Botafogo, o ponta iráa vestir novamente a camisa 47, que já tinha utilizado em sua primeira passagem.

Aliás, pelo Glorioso, Jeffinho teve uma passagem meteórica, mas de destaque. Contratado junto ao Resende, o jovem entrou em campo 26 vezes pelo Bota, com dois gols marcados. Anteriormente, já tinha passado por empréstimo pelo Gama, de Brasília. Mas, na França, apesar de começar bem, não viveu uma grande sequência nos últimos tempos e somou apenas 21 partidas e três gols.

Dessa forma, Jeffinho passa a ser o segundo reforço já anunciado oficialmente pelo Botafogo. O primeiro é o goleiro John, comprado junto ao Santos, por R$ 8 milhões. O atacante venezuelano Jefferson Savarino deverá ser anunciado em breve e já está praticamente acertado com o Alvinegro, que irá comprá-lo do Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.