São Paulo anuncia compra dos direitos econômicos de Ferraresi

O zagueiro venezuelano Nahuel Ferraresi passa a ser, em definitivo, jogador do São Paulo, a partir desta sexta-feira (5). O jogador estava emprestado pelo Manchester City, da Inglaterra, mas assinou um contrato com o Tricolor Paulista, válido até 31 de dezembro de 2027. A diretoria adquiriu o atleta após pagar R$ 23 milhões ao Grupo City, dono de seus direitos até então. O pagamento acontecerá de maneira parcelada, ao longo dos próximos três anos.

Ferraresi está no São Paulo desde 2022, quando chegou do Estoril, de Portugal. No começo deste ano, ele sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficou boa parte da temporada fora de combate. No segundo semestre, já recuperado, teve seu empréstimo renovado e entrou em campo algumas poucas vezes. Ao todo, com a camisa são-paulina, ele disputou apenas 14 partidas.

Embora jovem (tem somente 25 anos), Ferraresi é um jogador de rodagem por diversos clubes pelo mundo. Radicado na Argentina, onde passou por diversos clubes de base, surgiu profissionalmente no Deportivo Táchira, de sua própria Venezuela. Posteriormente, comprado pelo Manchester City, acabou emprestado a clubes do Uruguai, da Espanha e de Portugal. Pela seleção venezuelana, tem 23 jogos e um gol.

Dessa forma, Ferraresi é nome certo para a apresentação do elenco são-paulino, que ocorre neste sábado (6), no CT da Barra Funda. Já reunindo melhores condições físicas, a comissão técnica comandada por Dorival Júnior confia que ele possa ter mais oportunidades e sequência ao longo de 2024.

