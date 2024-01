Partida correta, nada além, na estréia do Flamengo na Copinha

O Flamengo fez uma partida correta em sua estréia na Copa São Paulo de Juniores. Venceu o São José-RS por 2 a 1, em Osasco. Nada além, Fez os gols nos momentos certos, nos acréscimos do primeiro tempo, com Petterson, e Werton, no comecinho da etapa final. E após controlar o jogo por mais de meia hora após o intervalo, cedeu espaço aos gaúchos, que diminuíram aos 80 minutos, com Daniel, obrigando o time a gastar o relógio para chegar ao fim sem drama.

Nenhum atleta teve atuação exatamente brilhante, mas ninguém, como se dizia antigamente, comprometeu. Não foi possível notar um talento que fosse capaz de saltar aos olhos. Lorran, o mais conhecido, precisa tomar um chá de banco, pois se considera superior a todos, e não entrega, no campo, o que a pose promete. Os demais adversários, que fizeram a preliminar em Osasco – Audax / SP 1 x 0 São Bento / SP – estão no mesmo nível, e tudo leva a crer que uma combinação de resultados classificará o Flamengo para a próxima etapa.

O problema é que o elenco deverá sofrer mudanças, com jogadores ainda mais jovens, o que poderá prejudicar a trajetória do Rubro-Negro no torneio. Deu para torcer, mas tem que melhorar muito para chegar à altura das equipes que foram campeãs em outras copinhas. Segunda-feira, 8, é a vez de enfrentar o São Bento.

