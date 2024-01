Após revolta de torcedores, Textor explica valores de Perri e Adryelson: ‘Só 50%’

Quando saiu o anúncio oficial do Lyon sobre as aquisições de Lucas Perri e Adryelson, na sexta-feira, os torcedores do Botafogo se revoltaram nas redes sociais por conta dos valores. Afinal, desde que a informação do negócio surgiu, em agosto, esperava-se que cada um rendesse em torno de 8 milhões de euros (R$ 42 milhões) aos cofres alvinegros. Assim, John Textor, dono dos dois clubes, correu para se explicar.

Segundo o acionista das SAFs, em posts no ‘X’ (antigo Twitter), o acordo é por apenas 50% dos direitos econômicos de Perri (23 anos) e Adryelson (24 anos). Ou seja, o Botafogo terá metade de uma possível venda futura. E reforçou, em explicação do que está abaixo, que por controlar as finanças de ambos, não pode desequilibrar a própria empresa. Ainda assim, muita gente não gostou do formato, alegando que goleiros raramente são negociados e que isso diminuiria a credibilidade do Glorioso no mercado. A dupla assinou até 2028.

Obrigado Felipe. Some X-journalists are well-known for half-truths, so be skeptical. You are correct. When the transfer is between two controlled clubs, we estimate fair value from TransferMkt and adjust for deal features. In this case, it was only a 50% purchase. https://t.co/LhvmUjmFeH — John Textor (@_JohnTextor_) January 5, 2024

No fim das contas, a SAF alvinegra vai embolsar 3.25 milhões de euros (R$ 17.3 milhões) pelo seu ex-camisa 1 e 3.58 milhões de euros (R$ 19 milhões) pelo zagueiro. Ambos, aliás, passaram pela Seleção Brasileira em convocações das Eliminatórias no segundo semestre de 2023. Porém, não entraram em campo. A falta de valorização, neste sentido, foi outro ponto que alguns botafoguenses citaram nas redes sociais. A questão é que a base de valores já estava definida pelo próprio Textor.

Jeffinho faz caminho inverso

Em transação à parte, o Lyon emprestou Jeffinho para integrar o time de Tiago Nunes até o fim da temporada. Destaque com a camisa alvinegra em 2022, o atacante de 22 anos foi vendido para o clube francês, mas não brilhou por lá. O Botafogo, então, anunciou o reforço e postou fotos do xodó no Estádio Nilton Santos. Além dele, o goleiro

No total, portanto, três jogadores já fizeram parte do “intercâmbio” entre o clube carioca e o Lyon. O RWD Molenbeek, da Bélgica, é outro que faz parte da Eagle Footbal Holdings, de Textor, e também já recebeu dez nomes. Entre eles, o zagueiro Luis Segovia, os volantes Oyama, Barreto e Kayque e o atacante Carlos Alberto, que é o próximo a partir para o time europeu após jogar em 2023 pelo Botafogo e ser adquirido junto ao América-MG por 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões).

