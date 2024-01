Fifa e imprensa internacional repercutem morte de Zagallo

A morte de Zagallo, no fim da noite desta sexta-feira (5/1), aos 92 anos, repercutiu mundialmente. O presidente da Fifa, Gianni Infantino postou em suas redes sociais que ‘A história da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo’

“É com grande tristeza que tomamos conhecimento do falecimento de um grande nome, um homem cujo impacto na Copa do Mundo da FIFA é incomparável. Conquistou quatro Copas do Mundo FIFA, como jogador e depois como técnico. Mais do que qualquer outra pessoa. Mas o seu legado não pode ser resumido em números. A sua influência no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema”.

A imprensa internacional também deu grande destaque. O jornal “A Bola”, o de maior tiragem em Portugal, entre todos os diários, postou que “Mário Jorge Lobo Zagallo, uma das maiores figuras do futebol brasileiro e mundial, morreu na última madrugada, no Rio de Janeiro, aos 92 anos”.

Veja abaixo outras repercussões:

Mundo Deportivo (Espanha)

“Brasil chora morte de Mario ‘Lobo’ Zagallo, uma lenda”.

L’Équipe (França)

“O brasileiro Mario Zagallo, o primeiro a vencer a Copa do Mundo como jogador e depois como técnico, morreu sexta-feira no Rio de Janeiro. Ele tinha 92 anos. O Velho Lobo se foi”

Diário Olé (Argentina)

“A lenda brasileira e o único tetracampeão mundial do futebol nos deixou”.

Gazzetta dello Sport (Itália)

“É um dia de luto para o futebol brasileiro. E não é pouco: o senhor da Copa do Mundo, Mario Jorge Lobo Zagallo, faleceu aos 92 anos. Ninguém ganhou tantos torneios de campeonatos mundiais, em diversas funções, como ele. Foi ele o treinador que comandou o Brasil na nossa derrota por 4 a 1 na final da Copa do México”

The Guardian (Inglaterra)

“Morreu Zagallo, a lenda do futebol que ganhou a Copa do Mundo como jogador e que em 1970, como técnico, levou Pelé à Glória”