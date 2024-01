Relembre algumas das históricas declarações de Zagallo

Em entrevistas, Zagallo contou sobre passagens de sua vida e fez diversas declarações a respeito da carreira no futebol. Veja alguns momentos:

Sobre a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950, no Maracanã. Zagallo, ainda jovem, assistiu ao jogo da arquibancada.

“Eu estava servindo ao Exército, tirando serviço militar, e vendo justamente a final da Copa do Mundo , o Maracanã repleto, todo mundo com lencinho branco, Brasil fazendo 1 a 0. Quando terminou o jogo 2 a 1, com 200 mil pessoas chorando, porque ninguém poderia supor, não acreditava naquilo que estava acontecendo.”

Sobre a objeção dos pais, que não aprovavam o desejo de Zagallo de abraçar a carreira no futebol.

“Meus pais eram contra que eu fosse jogador de futebol. Até que um dia um dirigente disse que não tinha problema nenhum e que eu levaria a vida no futebol, não seria vagabundo, não. Naquela época era difícil”.

Mais frases de Zagallo

Sobre o que ele pensou na hora de adotar a camisa 11 na Seleção Brasileira:

“Com a 10 eu não vou chegar na Seleção, mas com a 11 eu tenho chance. E 10 era uma concorrência muito grande. Então fui pra 11”

Lembrando a “bronca” que deu em Didi quando o Brasil perdia para a Suécia na final contra a anfitriã da Copa de 1958 e Zagallo não gostou da tranquilidade do Mestre da Folha Seca.

“Nós estamos perdendo o jogo. Por que essa calma toda?”, reclamou Zagallo, inflamando o companheiro, que naquele mundial era o astro maior (e que foi o MVP da competição).

Aliás, nesta final, o Brasil venceu de virada e Zagallo fez um dos gols do título.

Sobre o desabafo que ficou famoso – “Vocês vão ter que me engolir” – ao conquistar a Copa América 1997 após vitória por 3 a 1 sobre a Bolívia, após críticas e questionamentos sucessivos na imprensa:

“Uma frase que tinha um objetivo e naquele momento nao foi pensado, saiu essa frase, e que marcou”.

Sobre o título de Copa América de 2005, quando ele era coordenador técnico da Seleção, reforçando sua superstição com o número 13 da sorte.

“Brasil campeão tem 13 letras. E argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde e amarelo, é Brasil, gente!! ”

