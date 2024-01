Inter de Milão vence Verona em jogo dramático

Na manhã deste sábado (6/1) a Inter de Milão recebeu o Verona, no Giuseppe Meazza, pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Apesar de sair na frente com um belo gol de Lautaro Martínez, no primeiro tempo, acabou cedendo o empate em 1 a 1 . O tento dos visitantes foi de Henry. Porém, nos acréscimos, rolou de tudo. A Inter de Milão fez um gol com Frattesi, aos 48. E o Verona teve um pênalti, que Henry cobrou na trave. Enfim, Inter de Milão venceu por 2 a 1.

A Inter de Milão se consolida na liderança, com 48 pontos. A Juventus vem a seguir com 43. O Verona, com a derrota, está em 18º lugar, com 14 pontos. É o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Italiano

Lautaro põe a Inter de Milão na frente

Apesar de levar um susto logo no início em chute de Suslov para bela defesa de Sommer, a Inter de Milão dominou o prmeiro tempo. Poderia ter aberto o placar aos seis minutos num chute do brasileiro Carlos Augusto. Mas chegou, ao gol aos 13. Mkhitaryan encontrou Lautaro Martínez, bem colocado na área. O argentino não falhou, fazendo 1 a 0. Com a vantagem, a Inter seguiu procurando ampliar. Mas sem sucesso. E quase cedeu o empate numa cabeçada de Djuric, que Sommer defendeu bem.

Final insano

No segundo tempo, a Inter permaneceu buscando o gol que daria tranquilidade ao time e parecia ter a vitória encaminhada. Porém, acabou cedendo o empate aos 29 minutos. O esloveno Duda partiu pela ponta direita e cruzou para o francês Thomas Henry (que entrara pouco antes). O camisa 16 tocou de primeira para deixar tudo igual.

Na reta final, a Inter ficou em cima. Quase marcou com Arnautovic em duas oportunidades. Contudo, nos acréscimos, aos 48 minutos, o reserva Frattesi virou o herói. Numa pressão insana, Bastoni mandou na trave. Barella chutou para defesa parcial de Montipo e a sobra ficou com Frattesi, que completou para o gol. A comemoração mais parecia de um título, tamanha a vibração dos jogadores e da torcida. No último lance do jogo, o Verona, todo no ataque, ganhou um pênalti. Henry cobrou na trave. Fim de jogo. E tome comemoração da Inter!

Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano

Sexta (5/1)

Bologna 1×1 Genoa

Sábado (6/1)

Inter 1×1 Verona

Frosinone x Monza – 11h

Lecce x Cagliari – 14h

Sassuolo x Fiorentina – 16h45

Domingo (7/1)

Torino x Napoli – 11h

Udinese x Lazio – 11h

Salernitana x Juventus – 14h

Roma x Atalanta – 16h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.