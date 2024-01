Newcastle vence arquirrival Sunderland, fora, e avança na Copa da Inglaterra

Com gols de Ballard (contra) e Isak (dois), o Newcastle venceu fora de casa o Sunderland, por 3 a 0, no Light Stadium, na manhã deste sábado (6/1), pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. Assim, os Magpies se qualificam para a próxima fase da competição. Foi uma vitória com muita comemoração também por outros motivos: este é o clássico de maior rivalidade do Norte da Inglaterra (são times com grandes torcidas e títulos).

Foi um triunfo justíssimo. Apesar do apoio da quase totalidade dos 49 mil presentes ao Light Stadium para apoiar os donos da casa, o Newcastle teve maior posse (62%) mais finalizações (8 a 3) e todos os lances de perigo. O “Dérbi do Norte”, como não poderia deixar de ser pela rivalidade, foi tenso, com discussões e empurra-empurra entre jogadores. Muito quente.

Veja aqui a tabela de classificação da Copa da Inglaterra

Newcastle faz a festa

Apesar de jogar fora de casa, o Newcastle dominou totalmente o pegadíssimo primeiro tempo. Foram pelos menos quatro chances claras com Almirón, Gordon e Isak. Este último, inclusive, reclamou de um pênalti não marcado. Dessa forma, não foi surpresa sair o gol aos 35. O brasileiro Joelinton avançou pela esquerda e cruzou. O zagueiro Ballard tentou contar e fez contra.

No segundo tempo, a torcida do Sunderland (que é um gigante inglês, mas está na Segundona) teve novo baque. Logo no primeiro minuto, tentou empurrar o time em busca do empate. Porém, Ekwah perdeu a bola bobamente para Almirón, que rolou para Isak, na área, chutar e fazer 2 a 0. Aos 44, veio o terceiro gol. Gordon invadiu pela esquerda e foi derrubado por Ballard. Pênalti bem cobrado pelo sueco Isak. 3 a 0. Enfim, aos poucos, o Newcastle, eliminado na Champions e tropeçando no Inglês, vai se recuperando na temporada

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.