Em jogo pela segunda rodada do Grupo 4 da Copinha, o Grêmio enfrenta o Figueirense. Como os times venceram na estreia, disputam a liderança. Quem vencer, e se der empate no outro duelo do grupo entre Inter de Bebedouro e Serra Branca-PB, estará classificado para a próxima fase da competição. Este jogo será às 15h15 (de Brasília), em Bebedouro. E a Voz do Esporte transmite o jogo a partir das 14h30 (de Brasília) abrindo a sua cobertura com um pré-jogo completo. A narração é de Diego Mazur.