Nova Venécia x Santos, pela Copinha: onde assistir, escalações

O Santos almeja o segundo triunfo consecutivo na Copinha, de maneira mais tranquila, após ter trabalho em sua estreia para vencer. O Peixe terá pela frente o Nova Venécia, neste domingo (7/1), às 17h15 (de Brasília), no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O jogo será pelo Grupo 26.

Os ‘Meninos da Vila’ tiveram dificuldade, mas conquistaram um resultado positivo de 2 a 1 sobre o Remo, em seu primeiro compromisso na competição. O triunfo deixou o Santos na segunda colocação, com três pontos. Enquanto o Nova Venecia perdeu para o Água Santa, anfitrião da sede, por 4 a 0. Assim, a equipe capixaba se encontra em quarto lugar, sem pontuar.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão do SporTV, na TV Fechada, a partir das 17h15 (de Brasília).

Como chega o Santos

O Alvinegro Praiano chega para a sua segunda partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior em condições favoráveis. Afinal além de iniciar a sua campanha com uma vitória, vai encarar um adversário que sofreu uma goleada e perdeu confiança. Com isso, caso conquiste o segundo triunfo consecutivo garante pelo menos a classificação para a próxima fase da Copinha. Além disso, se o Água Santa tropeçar, assumiria a liderança do grupo.

A base do Santos é uma das mais renomadas do país, no quesito talento e aproveitamento dessas promessas no profissional. Assim, o destaque da estreia fica por conta do centroavante Enzo Monteiro, autor dos dois gols da virada do Peixe por 2 a 1 sobre o Remo. Mas o técnico Orlando Ribeiro deve fazer uma alteração. João Vixtor, que entrou e mudou o jogo contra o Remo, deve assumir a vaga de titular no lugar de Gabriel.

Outros destaques

Além disso, outro atleta que há bastante expectativa é o meio-campista Miguelito. O jogador já até foi convocado para a seleção principal da Bolívia e atuou pelo time principal do Alvinegro Praiano em sete oportunidades. Ele disputa a sua primeira Copínha e foi muito bem no primeiro tempo contra o Remo. Contudo, na etapa final, perdeu um pênalti.

Outros jovens a serem observados nesse elenco são a dupla de laterais JP Chermont na direita e Souza na esquerda. Os dois são figurinhas carimbadas nas convocações da Seleção Brasileira sub-17. Além disso, há os meio-campistas João Victor Balão, destaque do time sub-20 nas últimas duas temporadas, e deve ganhar espaço entre os profissionais ou sair por empréstimo caso não tenha espaço. Bem como Bernardo, de 18 anos, que já recebeu comparação com Diego Ribas, outro jogador revelado pelo Santos. Ele possui multa rescisória de 100 milhões de euros ( aproximadamente R$ 354 milhões na cotação atual) em seu contrato e defende o Peixe desde os nove anos.

SANTOS X NOVA VENÉCIA

2ª Rodada do Grupo 26 da Copa São Paulo

Data e horário: 07/01/2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP)

SANTOS: Gustavo Jundi; JP Chermont, Thiago, Samuel e Diogo Correia; Balão, Hyan e Miguelito; Gabriel Bontempo (João Victor), Felipe Laurindo e Enzo Monteiro. Técnico: Orlando Ribeiro

NOVA VENÉCIA: Carlos; Cauê, Alexandre, Diego Soares, Pedro Zuccolo e Raí; Gabriel Índio, Gabriel Gomes; Thaylan, Weberty e Matheus Cazares. Técnico: Éder Bastos.

Arbitro: Thiago Filipe Machado Chagas

Auxiliares: Felipe Camargo Moraes e Gabriel Pozzer

