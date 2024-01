Em meio à rumores de saída de Dorival, São Paulo se apresenta de roupa nova

Aqui é trabalho! O São Paulo retomou suas atividades e iniciar a pré-temporada na manhã deste sábado (06). Entre a véspera e o dia do retorno, surgiram rumores de que o técnico Dorival Júnior é o candidato favorito a assumir a Seleção. Diante disso, para tentar minimizar as especulações, o Tricolor Paulista publicou uma foto do comandante sorridente em suas redes socias.

O comandante terá duas semanas para preparar o elenco visando a estreia na temporada. Sua equipe terá como primeiro adversário o Santo André. O duelo ocorre no próximo dia 20, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Alguns dos destaques da apresentação foram os meio-campistas Alisson e Wellington Rato. Assim como o zagueiro Ferraresi, o volante Galoppo e o centroavante Calleri. Este dois últimos estão retornando após cirurgias para corrigir contusões.

Ausência inesperada

Uma ausência que inicialmente causou certa polêmica foi a do zagueiro Arboleda. Isso porque, ele está em processo de conversas para decidir se renova ou não o contrato. Seu atual vínculo é valido até o final de 2024 e recebeu uma oferta do Tricolor Paulista de extensão até 2026, mas o seu empresário avaliou os valores como baixos. Assim, o representante espera um novo contato da diretoria.

Em um primeiro momento, o São Paulo não se incomodou com ausência do defensor. O jogador e seu empresário afirmam que o equatoriano retornará aos treinos na próxima segunda-feira (08). Aliás, Arboleda possui um histórico negativo de atraso. Consequentemente recebeu multa e até perdeu o posto de titular como no início de 2022. Uma nova punição financeira não está descartada.

São Paulo de roupa nova

Uma outra novidade foram os novos uniformes de treino do São Paulo. Afinal, a New Balance será a nova fornecedora de material esportivo do clube a partir desta temporada. A princípio, a parceria vai até dezembro de 2027. Os uniformes de treino serão a camisa laranja, além do short azul. As novas vestimentas agradaram grande parte da torcida, segundo as opiniões nas redes sociais.

Situação de Dorival Júnior

Apesar disso, o treinador deve ter uma conversa com a CBF, na próxima segunda-feira (08), com o objetivo de decidir seu futuro. Dorival se tornou a prioridade de Ednaldo Rodrigues, presidente da instituição. O mandatário, aliás, havia sido retirado do cargo após uma decisão judicial. Contudo, voltou à presidência após liminar do STF através de Gilmar Mendes.

Em meio à este imbróglio, Carlo Ancelotti, a principal escolha de Ednaldo para ser o treinador da Seleção, renovou seu contrato com o Real Madrid. Importante ressaltar que a CBF comunicou a demissão do técnico Fernando Diniz, na última sexta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook