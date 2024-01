Bangu x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Corinthians e Bangu jogam neste sábado (6/1), às 17h15 (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo 10, da Copinha SP. O jogo será no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Abreuzão, em Marília. Como venceram na estreia, quem levar a melhor neste duelo Rio-SP poderá terminar a rodada classificado. Mas dependerá do que rolar no duelo entre Marilia e Ji-Paraná, no outro jogo do grupo. A Voz do Esporte fará a transmissão e começa a cobertura antes, com um pré-jogo a partir das 16h30 (de Brasília). O comando e a narração é de Aldo Luiz.