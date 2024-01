Palmeiras anuncia renovação de contrato com Gabriel Menino até 2027

Fim da espera! O Palmeiras anunciou a ampliação do contrato do meio-campista Gabriel Menino, na última sexta-feira (05). Afinal, havia um acordo entre as partes desde maio de 2023, mas a assinatura só ocorreu em janeiro. O vínculo anterior do volante expirava em 2025 e foi ampliado até o fim de 2027.

Esta foi a quarta renovação contratual do Alviverde no elenco. Anteriormente, o clube já havia acertado a ampliação de vínculo do arqueiro Marcelo Lomba, do lateral-direito Marcos Rocha e do zagueiro Murilo. Outros dois jogadores, aliás, estão em negociações avançadas para renovar. No caso, o arqueiro Weverton e o volante Zé Rafael.

Esta movimentação é uma postura adotada pela diretoria para manter a base do seu grupo que foi diversas vezes campeão nas temporadas anteriores. Simultaneamente, o Palmeiras ganha uma maior proteção no vínculo com seus jogadores, que são ativos.

Passagem de Gabriel Menino pelo Palmeiras

Gabriel Menino defende o Verdão desde as categorias de base. Ele chegou ao clube em 2017 para integrar a equipe sub-17. Contudo, o volante começou a jogar futebol nas categorias inferiores do Guarani, no time sub-15, em 2014. Sua primeira experiência no profissional do Palmeiras foi em 2020, quando Vanderlei Luxemburgo o promoveu.

Logo de cara foi campeão paulista e até atuou improvisado na lateral direita. Em seu primeiro ano como profissional recebeu a convocação de Tite para a Seleção Brasileira. Na oportunidade, ele foi chamado para os primeiros jogos das eliminatórias da última edição da Copa do Mundo e para atuar exatamente como lateral-direito.

Entretanto, Gabriel passou por um momento de oscilação até mesmo pela pouca idade e se tornou reserva no Verdão. Na última temporada participou de 57 jogos, com participação em oito gols e sete assistências. Porém, sofreu uma fratura no tornozelo direito em outubro e não entrou mais em campo. Ele precisou passar por cirurgia e ainda está em processo de recuperação.

